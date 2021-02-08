Бум беговых лыж во Франции

На французских горнолыжных курортах вот уже несколько месяцев закрыты подъёмники. Но это обстоятельство не мешает любителям зимних видов спорта наслаждаться чистым воздухом и выпавшим снегом.

Многие из тех, кто в это время года привык бороздить горные трассы, перешли на беговые лыжи или снегоступы, либо вовсе заменили катание пешими прогулками. Всё активнее отдыхающие штурмуют самые подходящие для этих занятий курорты, особенно - Плато-де-Бейль в Пиренеях.

Жорж Виньо, объединение горнолыжных курортов, Альеж:

"Интересно вот что: для тех, кто занимается беговыми лыжами, погодные условия важны. А горнолыжники на снегопад не обращают внимания. За счёт этого у нас большой приток клиентов. И беговые лыжи пользуются большим спросом, как, пожалуй, лет 20-30 назад.

Чтобы справляться с наплывом отдыхающих, пришлось даже нанимать дополнительных сотрудников для обслуживания в билетных кассах или пунктах аренды спортивного снаряжения.

Также во Франции этой зимой возрос спрос на такие занятия, как поход в горы в сопровождении гида, строительство иглу, езда на собачьих упряжках, наконец, катание на санях и ледянках.