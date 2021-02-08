"Гуляш" на десерт: необычная кондитерская в Будапеште

На сладкое - венгерский гуляш, итальянская паста, бургер или яичница? Это не путаница в меню, а десерты, которые готовят в одной из кондитерских Будапешта.

Оригинальную идею воплощает Адриенн Сабьян, для которой изначально кулинария была лишь хобби. Экономист по образованию, два года назад она ушла с должности финансового директора одной из компаний чтобы полностью посвятить себя новому делу.

Адриенн Сабьян, венгерский кондитер:

"Однажды кто-то заказал у меня торт в виде куриного паприкаша, а это считается венгерским фирменным блюдом. Выполнив заказ, я поняла, что могу сделать это и снова. Некоторые СМИ заинтересовались. Я побывала на телевидении. Люди увидели мои работы. И число заказов начало расти. Так появился, например, венский шницель с картофелем фри или рисом".

Фото и видео сладостей, сделанных с юмором, очень быстро стали вирусными в соцсетях.

О трудностях, вызванных пандемией, наша собеседница говорит с оптимизмом. По её словам, отсутствие туристов не слишком сказывается на доходах. А значит, у необычной кондитерской есть все шансы удержаться на плаву.