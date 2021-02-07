Третьяковка: искусство кинетическое... но не застывшее!

Третьяковская галерея стала на несколько месяцев центром кинетического искусства. Выставка работ, представляющих это направление, открылась в главном здании музея в центре Москвы. В экспозицию включили произведения, которые показывают зарождение и развитие кинетического искусства от экспериментов авангардистов начала XX в. до современности.

Всегда говорилось о том, что русское искусство очень плохо считывается интернациональным зрителем, потому что он плохо знает тот контекст, в котором оно зародилось. Здесь же, мне кажется, это потрясающий эксперимент, потому что он свободен от языка власти, он не говорить ни на его языке, ни против этого языка, он просто открыт совершенно новым универсальным идеям планетарного масштаба. Юлия Аксёнова куратор выставки «Лаборатория будущего»

Главной особенностью кинетического искусства называют трансформацию как художественной формы, так и её восприятия. Произведения подвижны, изменчивы, динамичны, — в том числе, благодаря эффектам, использующим законы физики, химии и оптики.

Выставка «Лаборатория будущего» в Третьяковской галерее открыта до 10 мая.