Студенты против военной диктатуры

Около 2 тысяч человек вышли на акцию протеста в Янгоне, крупнейшем городе Мьянмы, выступая против военной диктатуры. Они потребовали освобождения государственного советника Аун Сан Су Чжи, избранное правительство которой было свергнуто армией.

"Я решила противостоять военной диктатуре в 2021 году, чтобы не испытать того, что было в 1988-м", - говорит эта студентка.

"Мы решили, что будем бороться до конца и отдадим свои жизни за наше поколение. Мы должны сделать это для следующего поколения. Если мы хотим завоевать для них демократию, мы должны положить конец этой военной диктатуре", - говорит этот молодой человек.

С каждым днем протестные выступления становятся более массовыми, смелыми и продолжительными. Манифестанты скандируют "Долой военную диктатуру!" и "Да здравствует мать Су!" Накануне в стране практически не работал интернет, однако местным СМИ все же удается размещать короткие видеоролики о происходящем.

Переворот в Мьянме произошел 1 февраля. Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина и других высокопоставленных чиновников, обвинив их в фальсифкации прошедших в ноябре выборов.

В среду против Аун Сан Су Чжи было выдвинуто обвинение в нелегальном импорте и использовании портативных раций, а против Вин Мьина - в нарушении закона о чрезвычайных ситуациях в условиях борьбы с коронавирусом.

Международное сообщество выступило с осуждением событий в Мьянме. США, Великобритания, Австралия, Евросоюз и ООН призвали военных освободить задержанных чиновников и уважать результаты выборов.