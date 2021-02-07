Пандемия: ограничения в Европе

Ограничительные меры, действующие в странах ЕС, вызывают недовольство у многих граждан. В Копенгагене на улицу вышли около 600 человек, протестуя, в частности, против планов правительства Дании ввести специальные паспорта для вакцинированных. После митинга у здания парламента, демонстранты прошли по центру города.

В столице Греции по выходным теперь действует комендантский час, и в субботу вечером улицы города опустели. В пятницу власти объявили, что ещё в трёх регионах страны, включая Аттику, где отмечены вспышки заболевания, будет введена та же мера, по меньшей мере до середины февраля.

В Австрии начинают действовать новые правила, по которым в магазинах на каждого покупателя должно отводиться не менее 20 квадратных метров. Это приводит к появлению очередей у небольших магазинов, поскольку некоторые из них теперь могут принять лишь одного покупателя. Начиная с понедельника парикмахерские и салоны красоты будут здесь обслуживать только посетителей с отрицательным тестом на ковид. В Вене оборудован ряд пунктов, где протестироваться можно бесплатно, и всё больше людей пользуются этой возможностью. Власти намерены расширить сеть таких пунктов, кроме того, бесплатное тестирование будет организовано и в некоторых аптеках.

Между тем в Польше ограничения постепенно снимаются. С начала недели в стране открыты торговые центры и музеи, а 12 февраля вновь заработают гостиницы, развлекательные центры и открытые спортивные площадки, включая горнолыжные трассы. При этом не исключается, что спустя две недели это решение может быть пересмотрено с учётом обстоятельств. Пока продолжают действовать ограничения в отношении ресторанов и закрытых спортзалов.

На горнолыжных курортах Франции подъёмники останутся закрытыми по меньшей мере до конца февраля. Поэтому, несмотря на то, что гостиницы и лыжные трассы будут открыты, обычного в этот период наплыва туристов здесь не ожидают, поскольку беговые лыжи во Франции заметно уступают горным в популярности.