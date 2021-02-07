Транспортный коллапс в Германии и Нидерландах

Мощные снегопады и ледяные дожди обрушились на север Германии. Скорость ветра достигает 80 км/ч. Закрыты многие автотрассы, минувшей ночью на дорогах произошло более 220 аварий, при этом серьёзно пострадали 28 человек. Власти призывают граждан без необходимости не выходить из дома и тем более не садиться за руль. В Мюнстере из-за огромного количества снега полностью остановлен общественный транспорт, не могут проехать даже машины спасательных служб.

Килиан Нордбак, служба аварийной помощи ADAC (Общенемецкого автомобильного клуба):

"Термин 'катастрофа' вполне уместен. Ситуация на дорогах хуже, чем я когда-либо видел. Под снежными наносами — голый лёд. Мы даже не представляем, с чего начать, и чем это всё закончится. Машины встают на уклонах, на парковках, посреди перекрёстков и не могут дальше двигаться, даже с зимней резиной".

Во власти стихии оказались и соседние Нидерланды. Железнодорожное сообщение с Германией полностью прервано. Страну завалило снегом настолько, что правительство отменило еженедельную встречу на тему коронавируса и вместо этого обсуждает экстренные меры по поддержанию транспортного сообщения.

Во Франции на этом фоне не прекращаются наводнения, охватившие несколько регионов по всей стране. В Париже набережные Сены затоплены уже пятый день. На юго-западе из берегов вышли Гаронна и Шаранта, при этом вода не прекращает прибывать: по словам метеорологов, паводок пойдёт на спад только в середине недели.