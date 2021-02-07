Протест против карантинных мер в Грузии

Манифестация против карантинных мер прошла в субботу в Тбилиси несмотря на введенный властями комендантский час. К демонстрантам присоединились представители политических партий, требуя ослабления ограничений, оказавших серьезное негативное влияние на экономику страны. Оппозиция обвиняет правительство в использовании пандемии в политических целях - для подавления протестов, которые прокатились по стране после парламентских выборов в октябре.

Элене Хоштария, оппозиционный политик: "У этой демонстрации две основные причины. Первая - это ограничение политических прав людей, лишение их парламентских голосов, и после фальсификации выборов люди на местах выражали против этого свой протест. И вторая - это экономический ущерб, против которого протестуют люди, бизнес, малый бизнес, различные сферы бизнеса".

Грузия ввела жесткий карантин в ноябре после резкого роста числа случаев COVID-19. Ограничения включают комендантский час, который действует по всей стране с 9 вечера до 5 утра. Запрещены общественные собрания в помещениях, закрыты зимние курорты. Рестораторам, несущим убытки, с 15 февраля разрешат принимать клиентов на улице, но они требуют полного снятия ограничений.

В субботу Грузия сообщила о 602 новых случаях заражения коронавирусом. Всего в стране подтверждено 261620 случаев COVID-19 и более 3200 летальных исходов.