Меню студенческой солидарности за 1 евро

Закуска, основное блюдо и десерт - и все это за один евро. В парижском ресторане Le Reflet два раза в неделю предлагают сбалансированные обеды на вынос для студентов, испытывающих финансовые трудности. Меню "студенческой солидарности" состоит из блюд, приготовленных из свежих продуктов - овощей, рыбы и мяса, любезно предоставленных партнерами ресторана. Для молодых студенческих, всегда голодных организмов - это прекрасная альтернатива надоевшим макаронам и рису.

Оливье Веллутини, менеджер ресторана Le Reflet в Париже: "Мы - лишь небольшое звено, песчинка. Мы знали об этом с самого начала, мы действительно понимаем, что есть спрос, и если это может побудить другие рестораны начать делать так же, если у них есть поставщики которые могут им предоставить в качестве благотворительной помощи продукты и упаковку, я бы сказал им - почему бы и не сделать это, ведь это полезно".

Многие студенты, такие как Настасья Грушецки из университета Сорбонна, нуждаются в продовольственной помощи. При этом они пытаются еще и сэкономить на продуктах питания, еженедельно рассчитывая свой небольшой бюджет. Раньше для того, чтобы хоть как-то разнообразить ежедневное меню, Настасья обращалась за помощью в разные организации.

Настасья Грушецки, студентка Сорбонны: "Долгое время, в течение нескольких месяцев нам только раздавали продукты, чтобы мы могли заполнить наши холодильники и буфеты. Но на такой ресторан, с небольшими, хорошо приготовленными блюдами, например, из овощей, я наткнулась впервые. И я счастлива, ведь это вкусно, и это здорово заменяет макароны и рис".

В условиях пандемии многие студенты страдают от одиночества. Французские власти обещают, что уже в ближайшие дни они снова смогут питаться в университетских столовых.