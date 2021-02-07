Чили: беспорядки после гибели жонглёра

Массовые беспорядки вспыхнули в городе Пангипульи на юге Чили после того, как полицейскими был здесь застрелен уличный артист. По данным СМИ, 25-летний жонглёр отказался предъявить документы и пытался скрыться от сотрудников органов правопорядка, один из которых открыл стрельбу. В полиции заявили, что он при этом «действовал в рамках допустимой самозащиты». Видеозапись инцидента попала в соцсети, после чего сотни людей вышли на улицу с протестами, они подожгли несколько зданий госучреждений и соорудили баррикады, которые затрудняли действия пожарных.

При разгоне протестующих полиция применила водомёты и слезоточивый газ. Власти страны созвали комитет по чрезвычайным ситуациям и обещают провести расследование. Полицейский, застреливший жонглёра, задержан.