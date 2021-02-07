Вакцина AstraZeneca поступила в Италию, Францию и Испанию

В Италию поступила первая партия вакцины против COVID-19 фармацевтической компании AstraZeneca - почти 250 тысяч доз. Ожидается, что жители страны смогут начать делать прививки этим препаратом уже на следующей неделе. Изначально итальянские власти рассчитывали получить в первом квартале 28 миллионов доз вакцины от разных производителей, однако график поставок был сорван и в январе было доставлено лишь 2 миллиона.

Первую партию вакцины AstraZeneca в субботу получили и французские медицинские учреждения, первые прививки были сделаны в больнице Лиона. 273 тысячи доз предназначены для медицинских работников в возрасте до 65 лет. Несмотря на заключение Европейского агентства по лекарственным средствам, Франция решила пока не прививать этим препаратом более пожилых людей.

"Сегодня мы начинаем вакцинацию AstraZeneca, поскольку получили 7 700 доз, - говорит главврач лионской больницы Эдуара Эррио Валери Дюран-Рош. - Мы первые, кто начал эту вакцинацию после доставки препарата вчера вечером. Сегодня в этом центре запланировано сто прививок во второй половине дня".

Первая партия вакцины AstraZeneca из почти 200 тысяч доз прибыла и в Испанию. Это третий препарат, поступивший в страну после Pfizer/BioNTech и Moderna. Министерство здравоохранения Испании решило использовать AstraZeneca для людей в возрасте от 18 до 55 лет.