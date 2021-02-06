В Швейцарии избраны временные власти Ливии

В Швейцарии избраны временные власти ЛивииКомментарии
Форум ливийского политического диалога (ФЛПД) избрал на заседании в Швейцарии премьер-министра Ливии и трех членов Президентского совета, их главной задачей будет проведение в декабре этого года общенациональных выборов. Шаг к объединению нации с двумя отдельными правительствами на востоке и западе.
74 делегата выбрали список кандидатов в рамках организованного ООН процесса, направленного на обеспечение баланса между региональными властями и различными политическими и экономическими интересами.
Главой президентского совета, состоящего из трех человек, был избран Мохаммед Юнес Менфи, ливийский дипломат, имеющий поддержку на востоке страны. Временным премьер-министром был избран Абдул Хамид Мохаммед Дбейбах, влиятельный бизнесмен, пользующийся поддержкой на западе.
ООН приветствует соглашение. Но шансы на успех могут быть сведены на нет из-за высокого напряжения в отношениях между двумя до недавнего времени воюющими силами.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил Макрону.
С 2015 года Ливия расколота надвое - на признанное ООН западное правительство и восточные территории под руководством маршала Халифы Хафтара. В апреле 2019 года армия Хафтара начала наступление с целью захвата столицы — Триполи. Но после 14 месяцев боевых действий в октябре прошлого года ООН убедила обе стороны подписать соглашение о прекращении огня и начать политический диалог.