В Швейцарии избраны временные власти Ливии

Форум ливийского политического диалога (ФЛПД) избрал на заседании в Швейцарии премьер-министра Ливии и трех членов Президентского совета, их главной задачей будет проведение в декабре этого года общенациональных выборов. Шаг к объединению нации с двумя отдельными правительствами на востоке и западе.

74 делегата выбрали список кандидатов в рамках организованного ООН процесса, направленного на обеспечение баланса между региональными властями и различными политическими и экономическими интересами.

Главой президентского совета, состоящего из трех человек, был избран Мохаммед Юнес Менфи, ливийский дипломат, имеющий поддержку на востоке страны. Временным премьер-министром был избран Абдул Хамид Мохаммед Дбейбах, влиятельный бизнесмен, пользующийся поддержкой на западе.

ООН приветствует соглашение. Но шансы на успех могут быть сведены на нет из-за высокого напряжения в отношениях между двумя до недавнего времени воюющими силами.

Теперь я надеюсь, это принесет результаты, которые станут конкретным доказательством нашей способности их добиваться. Исправить ситуацию в Ливии. Избавиться от турецких войск из Ливии. Избавиться от тысяч джихадистов, вывезенных из Сирии в Ливию самой Турцией Эммануэль Макрон президент Франции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил Макрону.

Макрон говорит, что Турция должна вывести свои войска из Ливии, но он до сих пор ничему не научился. Ему нужно еще много времени на то, чтобы разобраться. Турция находится там не для своего удовольствия. Кроме Турции там присутствуют другие военные из зарубежных стран, из Чада, из Мали, которые заняли там все Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

С 2015 года Ливия расколота надвое - на признанное ООН западное правительство и восточные территории под руководством маршала Халифы Хафтара. В апреле 2019 года армия Хафтара начала наступление с целью захвата столицы — Триполи. Но после 14 месяцев боевых действий в октябре прошлого года ООН убедила обе стороны подписать соглашение о прекращении огня и начать политический диалог.