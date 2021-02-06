Марио Драги добился поддержки "Движения 5 звёзд" и "Лиги"

В Италии успешно завершился первый раунд переговоров о формировании нового правительства под руководством бывшего главы Европейского центробанка Марио Драги. Он заручился поддержкой двух крупнейших фракций парламента — «Движения 5 звёзд» и «Лиги», — они уже состояли в коалиции, развал которой обернулся политическим кризисом.

По итогам переговоров лидер «Движения 5 звезд» Вито Крими пообещал относиться к правительству Марио Драги «лояльно». Лидер «Лиги» Маттео Сальвини подчеркнул, что это пока предварительное соглашение:

«Мы не обсуждали распределение мест в правительстве и не будем этого делать. Мы оставляем эти вопросы другим. Мы снова увидимся с Драги на следующей неделе, но уже можем сказать, что мы во многом согласны».

Главными задачами будущего правительства называют борьбу с коронавирусной пандемией и восстановление экономики, пострадавшей из-за карантинных ограничений. Речь идёт в том числе о распределении 200 млн евро, которые Рим должен получить от Евросоюза.