Заказал пиццу — приюти щенка. Крупнейшая пиццерия Будапешта помогает животным найти хозяев и новый дом.

Эндре Кодоланьи, координатор:

"Пиццерия доставляет каждый день по 2,5 тысячи заказов. Мы наклеиваем на коробки фото бездомных щенков и QR-код, который ведёт на нашу страницу. Там у каждой собаки есть собственный профиль".

Приюты для собак в венгерской столице, по словам активистов, переполнены: у старых и больных животных практически нет шансов найти себе дом. Поэтому бродячих собак на улицах по-прежнему много — их просто некуда отправить. А в условиях карантина посетителей, желающих подобрать себе питомца, в приютах стало гораздо меньше.

Поэтому инициативу с коробками для пиццы всячески поддерживают власти Будапешта.

Авторы идеи заявляют, что она уже оправдала себя: множество четвероногих нашли своих хозяев благодаря пицце. В будущем на коробки собираются наклеивать портреты кошек, а потом и других животных.