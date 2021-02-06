Анализы в ночном клубе

Один из самых известных ночных клубов Парижа превращён в центр тестирования на коронавирус. Развлекательные заведения Франции закрыты уже почти год и всё равно пустуют. Владельцы решили, что таким образом они позволят клубам окончательно запустеть и помогут в борьбе с пандемией.

Дамьен Лефевр, диджей:

"Когда-то эти заведения были частью парижской жизни, и теперь они заинтересованы в том, чтобы помочь улучшить ситуацию, чтобы придать ускорение тестированию и поскорее разделаться с пандемией".

К аналогичному выводу пришли и в Великобритании. Там клубы становятся центрами вакцинации: в королевстве сейчас лучше ситуация с вакцинами, чем в континентальной Европе. Прививочные центры уже развёрнуты в кинотеатрах, на ипподромах и в торговых центрах, и владельцы клубов уверены, что они не хуже.

Скотт Честер, владелец ночного клуба:

"У нас есть место, есть здания. Если мы можем как-то помочь, мы так и сделаем. Если мы внесём свой вклад в исчезновение ковида, то это будет просто прекрасно".

Врачи обживают и другие пустующие из-за карантина заведения, например спортивные центры. Стаидион "Лордс" в Лондоне, легендарный в среде любителей крикета, также предоставил свои помещения для вакцинации британцев.