Непогода во Франции и Германии

На юге Франции может быть введён режим "природного бедствия". Об этом заявили в правительстве страны. Премьер-министр Жан Кастекс накануне посетил регионы, пострадавшие от наводнений. Уровень реки Шаранты продолжает подниматься, и пика затоплений там ожидают только в понедельник. В департаментах по берегам Гаронны говорят о сильнейших за 40 лет наводнениях.

При этом проливные дожди не прекращаются уже несколько дней по всей Франции. "Оранжевый" уровень опасности наводнений сохраняется в девяти регионах, в том числе к северу от Парижа.

Нарушено сообщение и связь, эвакуированы сотни человек — в том числе более 90 заключённых одной из тюрем.

А на севере Германии ожидают прихода снежной бури, которая должна принести морозы и осадки. На этом фоне городские власти организовали эвакуацию крупнейшего в столице лагеря бездомных. Точное число его обитателей не сообщается, но известно, что там было от 40 до 50 палаток.

Кевин Хёнике, заместитель мэра Берлина:

"Сегодня мы сумели найти пустующее убежище, и сейчас направляем туда людей, следя за тем, чтобы они не смешивалиь с другими, из-за пандемии коронавируса. Они проведут выходные в тёплом защищённом месте".

Метеорологи предсказывают от 15 до 40 см осадков на севере Германии, дневная температура в районе Берлина опустится до –8 градусов. Не исключают и возможных наводнений.