Свадьба в ковидной реанимации

Из-за коронавирусной пандемии были сорваны многие свадьбы. Но в Испании даже госпитализация с COVID-19 не стала преградой для регистрации брака. В больнице Мадрида состоялась церемония бракосочетания двух пациентов. У будущих жениха и невесты коронавирус выявили одновременно, но они оказались в разных отделениях. 70-летний Фернандо предложил руку и сердце 62-летней Росарио во время электронной переписки, вскоре после этого им позволили пожениться.

Священник благословил союз Росарио и Фернандо по видеосвязи. Когда жених и невеста обменивались кольцами и целовались, им аплодировали работники больницы. Видеозапись впоследствии опубликовала мэрия Мадрида.

Свадьба проходила во временном госпитале, возведённом для больных COVID-19. Изначально проект рассчитан на 1000 пациентов. Сообщается, что пока этот медицинский центр заполнен менее чем наполовину. Стоимость работ превысила 100 млн евро.