Карпаты: от пандемии - в горы

Голубое небо, кристально белый снег и отсутствие других людей в поле зрения... Именно за этим напрвляются в горы, в Карпаты в том числе. Пешие и лыжные походы, восхождения и фрирайд - лишь не полный перечень того, чем могут заняться любители горного отдыха...

Людмила Сыбирка, альпинистка: "Горы... Они вот здесь." (показывает на голову)

Карпаты всегда манили туристов. Пандемия коронавируса и введенные в связи с ней ограничения, придали горам еще большую привлекательность. Погода в этом сезоне не подвела. Снег в изобилии. Можно испытать себя, отправившись на зимнее восхождение.

Тарас Жовтый, руководитель экспедиции: "Учитывая ситуацию с пандемией, когда многие развлекательные заведения закрываются из-за того, что можно легко заразиться, скажем, в торговом центре или где-то еще, здесь, напротив, полная изоляция".

Вячеслав Резниченко, турист: "Если соблюдаешь элементарные какие-то вещи и имеешь здравый смысл, то мне кажется, что везде у тебя будет все нормально, и в горах в том числе. Но в горах, это первое место, где, в принципе, ты в безопасности".

Официальных данных о количестве туристов, занимающихся зимними видами спорта в Карпатах, нет, но горные гиды утверждают, что видят здесь намного больше людей, чем обычно. Отчасти потому, считают они, что украинцы из-за ограничений не могут отправиться в Альпы. Зимние Карпаты зачастую выбирают опытные туристы. Но спасатели не устают напоминать об изменчивой погоде и зачастую неумолимой природе Карпат и призывают к бдительности.