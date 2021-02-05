Высокие темпы благодаря поставкам из Китая

Число граждан Сербии, получивших вакцину от коронавируса, превысило полмиллиона человек. Это более 7% населения. По доле вакцинированных страна остаётся лидером в континентальной Европе.

Высокие темпы поддерживаются в первую очередь благодаря крупным поставкам из Китая: три недели назад из Поднебесной доставили миллион доз вакцины "Синофарм". Этот препарат и стал основным.

Драгана Милошевич, директор центра вакцинации:

"Мы работаем с китайской вакциной, прививаем полторы-две тысячи человек ежедневно, и до сих пор негативных отзывов не было. После укола граждане ещё ждут здесь же по 15-30 минут, и совершенно никаких побочных симптомов нет".

В сербском руководстве заявляют, что на фоне задержек поставок западных вакцин иного выхода просто не было. Сами сербы отмечают чёткую организацию кампании по вакцинации и её большой охват.

Славица Раданович, пенсионерка:

"Я приятно удивлена. Я работала в медицине, и я знаю, что у нас хорошая система здравоохранения, но я впечатлена уровнем организации и большим числом занятых здесь медиков".

Кроме китайских препаратов, Белград получает и российский "Спутник V". В среду президенты двух стран обсуждали возможность производства этой вакцины в Сербии.