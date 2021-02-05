На полпути к мечте: в Боснии и Герцеговине мигранты не могут попасть в Евросоюз

На полпути к мечте: в Боснии и Герцеговине мигранты не могут попасть в ЕвросоюзКомментарии
Мы приехали в Боснию – транзитную страну для мигрантов, направляющихся в Западную Европу и Скандинавию по, так называемому, "Балканскому маршруту". Но внешние границы Европейского союза закрыты. И тысячи мигрантов не могут двигаться дальше. Многие из них спят в заброшенных зданиях, самодельных палатках или — как здесь, на окраине города Тузла — в выброшенных грузовых вагонах.
Температура намного ниже нуля по Цельсию. Сотни людей – таких как Салман и его братья – спят без отопления посреди зимы, когда столбик термометра зачастую опускается до -10. Но почему же их не разместят во временные приюты? В Боснии и Герцеговине мы попытались найти ответ.
Нашу беседу прервал раздраженный, агрессивный мигрант с ножом в руке. Мы решаем удалиться....
На утро Салман объяснил нам, что у некоторых из его попутчиков во время поездки из Пакистана в Боснию возникли проблемы с психическим здоровьем. Семьи среднего класса собирают тысячи евро, чтобы отправить своих сыновей в Европу. Но сейчас они застряли на полпути. Салман и его друзья думают о репатриации обратно в Пакистан.
Местные власти отказались разбивать лагерь для мигрантов в Тузле, несмотря на то, что город остается основным транзитным пунктом между Сербией и Хорватией.
Неправительственные организации, такие как "Эммаус", вмешались и предложили мигрантам место для согрева. Многие из них экономические мигранты из Пакистана или северной Африки, как, например, эта группа из Алжира. Брахим Ради и его друзья не в первый раз пытаются попасть в Евросоюз.
В Эммаусе мигранты могут принять душ и переодеться в чистую одежду. Дзенета Делич-Садикович, молодой юрист, руководит этим приютом.
Мы отправляемся в лагерь Липа на западе Боснии. В канун Рождества он сгорел...
Кто устроил пожар? Расследование продолжается.
Липа был разбит как летний лагерь. Местные власти не смогли сделать его пригодным для зимнего периода. Международная организация по миграции забила тревогу. Боснийское правительство нашло другое место, недалеко от Сараева. Но протесты местного населения помешали переселению мигрантов. В итоге дело в свои руки взяло Министерство внутренних дел и установило палатки с подогревом.
Сегодня в Боснии и Герцеговине насчитывается около 9000 мигрантов. Чтобы укрыть их всех не нужна высшая математика, как сказал в интервью Euronews посол ЕС в Сараеве, призвав власти поторопиться.
Мы переезжаем в Бихач, недалеко от боснийской границы с Хорватией. В городе около 60 сквотов-нелегальных жилищ. Международная организация по миграции доставляет сюда продукты питания и средства гигиены.
В то время как Евросоюз ежегодно направляет в страну около 20 млн евро, предназначенных на миграционные нужды, одна из ключевых проблем - сопротивление государственных структур. Решения федерального правительства блокируются местными органами власти. А некоторые регионы Боснии и Герцеговины, такие как Республика Сербская, отказываются от любого разделения бремени, когда речь заходит о приюте мигрантов.
Ануш называет себя иранским азербайджанцем, говоря, что он политически преследуется в своем родном Иране. После долгого пути вместе со своим приятелем Миладом он только что прибыл в заброшенное здание дома престарелых в Бихаче.
Бывшая фабрика по производству холодильников "Бира" до сентября прошлого года использовалась как временный лагерь для 2000 мигрантов. Местные жители сообщают о резком росте краж со взломом, рассказывает Euronews Сеид Шехич. Но это еще не все... Он приглашает нас на свой задний двор, прилегающий к бывшему лагерю Бира. Во время прополки картофеля с ним произошел неприятный инцидент...
Один высокопоставленный европейский дипломат предупредил нас без камеры: собираясь на встречу с премьер-министром Унско-Санского кантона, имейте в виду: этот человек был готов дать мигрантам замерзнуть насмерть. Мустафа Рузник оправдывает свою жесткую антимигрантскую позицию проблемами безопасности и большим количеством преступлений, совершаемых мигрантами в его кантоне.
Рекламные щиты "Нет лагерю" вывешены у входа в Биру. Разгневанные местные жители выступают против любого повторного открытия полностью оборудованной площадки. Euronews удалось получить эксклюзивный доступ в закрытый лагерь.
В апреле прошлого года в Бихаче произошла массовая драка между соперничающими группами мигрантов – в ней принимали участие около 450 человек.
В сентябре лагерь был закрыт, но вся инфраструктура все еще там. Для решения миграционной проблемы в зимний период Евросоюз предложил вновь открыть лагерь. Но местные руководители наложили вето. Менеджер Международной организации по миграции Наташа Омерович сожалеет о таком решении:
Из Боснии мы возвращаемся через Стамбул. Некоторых пассажиров сопровождают сотрудники Международной организации по миграции, помогая добровольным возвращенцам с логистикой и авиабилетами.
В прошлом году организация помогла 303 мигрантам, оказавшимся в затруднительном положении, найти дорогу домой.