Запретить или использовать: немецкие политики спорят о судьбе "Северного потока — 2"

Немецкие политики обсуждают перспективы новых санкций против России и судьбу проекта газопровода «Северный поток — 2». Этот вопрос, как сообщали в правительстве Германии, будет темой переговоров между странами-членами ЕС. Между тем, в Берлине нет единства в мерах, которые следует принять в связи с разгоном акций оппозиции и заключением под стражу Алексея Навального.

Прекратить строительство «Северного потока — 2» в своей резолюции призывал Европарламент. Одним из наиболее влиятельных противников такого подхода стал Армин Лашет, новый председатель Христанско-демократического союза и лидер правящего блока. «В течение 50 лет, даже в напряженный период холодной войны, Германия закупала газ у Советского Союза, а теперь у России. Правительство ФРГ следует верным курсом», — заявил политик, отвечая на вопросы журналистов. При этом он подчеркнул, что важно учитывать интересы и других сторон, в частности, Украины.

Соратник Лашета по партии, глава комитета Бундестага по международным делам Норберт Рётген, между тем, призывает наложить мораторий на проект газопровода. По его словам, это необходимо для давления на Москву, чтобы вынудить её начать переговоры. По словам парламентария, стороны должны разрешить опасения, что «Северный поток — 2» будет использоваться как геополитическое оружие против стран Восточной Европы, а мораторий на строительство газопровода помог бы «добиться долгосрочного сотрудничества ЕС, России и США».

Газопровод в обмен на уступки

За окончательный отказ от строительства «Северного потока — 2» выступает партия «Зелёных». «Абсурдно передавать энергетическую безопасности Германии в руки "Газпрома"», — объяснял позицию фракции её эксперт в бундестаге Омид Нирупур, ссылаясь на «острую реакцию Кремля» на присутствие Навального в Москве.

Ранее сообщалось, что прокладка трубопровода по дну Балтийского моря затягивается из-за отказа ряда компаний от сотрудничества на фоне американских санкций против «Северного потока — 2». Правительство Германии тем не менее продлило срок действия разрешения на проведение работ в германских водах.

ЕС ждёт решения Берлина

Дальнейшая судьба газопровода зависит от позиции руководства ФРГ. Это подчеркнул представитель Еврокомиссии Петер Стано. По его словам, органы Евросоюза не могут помешать группе частных компаний строить «Северный поток -2», если продолжение проекта поддержит Берлин. «Если эти компании завершат создание трубопровода, они должны знать, что им необходимо будет действовать в соответствии с законодательством ЕС, это максимум, что мы можем сделать на уровне Евросоюза», — пояснил Стано.