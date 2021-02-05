Германия: оползень в Вангене

Жители нескольких домов были эвакуированы в результате оползня, произошедшего в Ванген-им-Алльгой, расположенном в земле Баден-Вюртемберг. Длина оползня составила 80 метров. Сообщений о пострадавших не поступало. Людей временно переселили в другие места в качестве мер предосторожности.