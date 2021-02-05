Процесс Навального возобновится 12 февраля

Следующее заседание мирового суда Бабушкинского района Москвы по ещё одному делу Алексея Навального состоится 12 февраля. Как заявила судья, "будет продолжен допрос свидетелей обвинения". О переносе заседания ходатайствовала прокурор в связи с окончанием рабочего дня. В пятницу суд успел заслушать показания потерпевшего и трёх свидетелей обвинения.

Основателя Фонда борьбы с коррупцией обвиняют в оскорблении Ветерана Великой отечественной войны. Он был героем видеоролика в поддержку изменений в российскую конституцию. Комментарии Навального к видео прокуратура называет "заведомо ложными, порочащими честь и достоинство Игната Артёменко.

Подсудимый свою вину не признаёт. Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения оппозиционера в Россию возобновил. Защита Навального сообщает и о многочисленных процессуальных нарушениях в ходе расследования и подготовки материалов.

В конце декабря российские власти усилили ответственность за клевету в интернете — до двух лет в колонии. Но поскольку закон не имеет обратной силы, Навальному грозит штраф и принудительные работы.

Находящийся в Москве глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пока не обращался в суд с просьбой разрешить ему посетить осужденного Алексея Навального в СИЗО 99/1 "Матросская Тишина", сообщили в пятницу вечером в Симоновском суде Москвы.