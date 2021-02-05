Навальному грозит два года по делу о клевете на ветерана ВОВ

В здании Бабушкинского суда сегодня проходит выездное заседание по делу против Алексея Навального, обвиняемого в клевете. Политику грозит штраф до 1 миллиона рублей, обязательные работы или лишение свободы до двух лет.

Навального доставили в суд из СИЗО, где он находится после замены ему условного наказания на реальное по делу "Ив Роше". Из-за социального дистанцирования заседание пройдет без посторонней публики, в здание допустят только аккредитованных заранее журналистов.

Оппозиционера обвиняют в клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, одного из участников видеоролика телекомпании RT, выступивших с поддержкой поправок в Конституцию РФ.

В июне 2020 года Навальный опубликовал видеоролик в своем твиттере и телеграм-канале, написав под ним комментарий: "Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели".

Следствие посчитало, что это сообщение "носит заведомо ложный характер, порочит честь и достоинство ветерана, подрывает его репутацию". Вину Навальный не признает.

Ранее статья, по которой судят Навального, не предполагала наказания в виде лишения свободы, но в конце 2020 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете.

2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил требование ФСИН и заменил Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" в три споловиной года на реальный. Время, проведенное политиком под домашним арестом, суд зачел в срок заключения по формуле "один к одному".