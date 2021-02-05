Меркель: высылка Россией дипломатов ЕС "неоправдана"

Высылка европейских дипломатов Москвой в связи с делом Алексея Навального "неоправдана". Так отреагировала канцлер Германии на новость о том, что Россия объявила персонами нон-грата дипломатических сотрудников Германии, Польши и Швеции.

В соответствующем заявлении, опубликованном в пятницу на сайте российского МИДа говорится, что дипломаты трёх стран участвовали в несанкционированных акциях протеста в Москве и Санкт-Петербурге 23 января и что подобные действия "несовместимы с их статусом". Представители посольств Швеции, Польши и Германии были вызваны на Смоленскую площадь, им заявили протест.

На совместной с президентом Франции онлайн-конференции в Берлине Меркель заявила: "Мы считаем, что подобные высылки неоправданы, это еще одна грань того, что происходит в России сегодня и что весьма далеко от верховенства закона".

"Политическая напряжённость, даже если она исключительно внутренняя, не может разрешаться таким образом. Я солидарен с тремя государствами, чьи дипломаты были высланы, и собираюсь и дальше однозначно и твёрдо говорить об этом России", - заявил в свою очередь Эммануэль Макрон.

При этом, добавила Меркель, "несмотря на разногласия, стратегически важно сохранять диалог по многим геополитическмим вопросам", в частности, по ситуации на Украине и в Ливии.

Позже стало известно, что официальный Берлин и Варшава вызвали для объяснений послова России.