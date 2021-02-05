Невосполнимые потери Португалии

В Португалии в январе было зарегистрировано более 5 тысяч смертей от Covid, что составляет почти половину от общего числа летальных исходов в стране за всю пандемию. В этой португальской семье ее глава Луиш потерял в начале декабря, как он говорит, самое дорогое - свой якорь - 86-летнего отца, а его жена - свекра. Организм пожилого мужчины не смог сопротивляться коронавирусу. Луиш знал, что однажды его отец умрет, но не представлял, что не сможет быть рядом, держа его за руку, в последние минуты жизни.

Луиш Соуза, сын жертвы Covid-19: "Было очень больно не иметь возможности дотронуться, увидеться, попрощаться друг с другом. Мы не смогли этого сделать! Это боль, которая останется с нами навсегда!"

Не было и прощания с отцом в церкви, как это обычно происходило в другие, лучшие времена - до пандемии. На похоронах на кладбище присутствовали только члены семьи и несколько близких друзей. Это был единственный момент, когда они смогли проститься.

"Я собрал все свои силы в кулак и сказал: "Я позову своих братьев, поговорю с отцом и попрощаюсь с ним. А затем я сказал все, что должен был сказать, поблагодарил его за все, что он сделал для меня, моих братьев, для всех нас, для моих детей ", - говорит Луиш.

Тереза Виейра, невестка жертвы Covid-19: "Нам было необходимо поговорить с господином Хорхе, необходимо попрощаться, сказать ему что-нибудь. Потому что, если бы все было иначе, если бы он умер по другой причине, в последний путь его бы собралось проводить огромное, бесконечное количество друзей".

Луиш и Тереза в этот трудный период поддерживают друг друга как могут, чтобы хоть как-то унять боль утраты. И сейчас им как никогда необходимо общение с близкими людьми. Но из-за введения очередного карантина в Португалии они лишены возможности даже видеть своих детей.