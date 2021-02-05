Доставка еды — тенденция года

В новый год с более здоровым образом жизни: от физической активности до внимательного изучения того, что мы едим.

Дубай известен своими многочисленными международными и национальными ресторанами в таких красивых местах, как это. Но последняя тенденция – еда с доставкой на дом. В Дубае доставить вам домой могут от постиранного белья до латте. Комфорт по-прежнему превыше всего, даже если за него приходится платить.

Ценовые категории здесь совершенно разные, некоторые - довольно высокие. И вторая причина, по которой мы перестали ходить в рестораны, то, что через несколько месяцев становится немного скучно. У них действительно разные меню, через полгода может быть одна и та же ротация завтраков. Хочется попробовать что-то другое Джессика Дэвис пользователь сервисов доставки еды

Сектор продуктов питания и напитков ОАЭ оценивается почти в 11 млрд евро. Он включает в себя рестораны, гостиницы и службы доставки. 60% пользователей смартфонов в Дубае имеют приложение, связанное с продуктами питания, и половина из них активно им пользуются.

Chef KIKI doing what she does best, creating delicious plant based goodness 😍🌱 الشيف كيكي تسويلكم أفضل الوجبات النباتية اللذيذة 😍🌱 Posted by Rootdme on Wednesday, January 27, 2021

С ростом популярности потребителям предлагается широкий выбор сбалансированных макроэлементами свежеприготовленных блюд, которые доставляются к вашей входной двери ежедневно. Приложение о веганских продуктах питания Root'D запустили в ноябре и оно уже насчитывает более 100 пользователей.

Мы заметили рост числа потребителей, перешедших хотя бы на 2 недели от пищи животного происхождения на растительную. И нам кажется, причина в том, что теперь они знают больше о пользе отказа от определенных ингредиентов для здоровья. И решают попробовать веганские блюда Рой Койесс Root’D

Но есть ли какие-нибудь преимущества для здоровья в плане питания...

Весь этот целостный подход, который люди сейчас применяют, заточен на оздоровление. И речь здесь не просто о калориях, а о целом комплексе питательных веществ, витаминов, минералов и способах употребления пищи, независимо от того, следуете ли растительной диете или диете с низким содержанием углеводов. За всем этим стоит целая наука. Люди начинают потихоньку осознавать ее важность Мария Аби Ханна диетолог

Еще одно популярное направление приложений – доставка наборов продуктов питания для самостоятельной готовки дома.

Bring it Home | Hello Chef Enjoy cooking with zero waste using our fresh pre-portioned ingredients and step-by-step recipes. Select from up to 20 different recipes every week & we'll deliver them to your doorstep. Low-carb, vegan, vegetarian, gluten-free, dairy-free & family-friendly options are all available. ⏩ Now starting AED 31/meal: https://bit.ly/2FvRVOj Bring it Home. 😊🏠 #hellochefme Posted by Hello Chef on Tuesday, January 7, 2020

У людей, как правило, есть 5-6 рецептов блюд, которые они готовили с детства или дома. Но потом в какой-то момент им это надоедает. Плюс наших рецептов в том, что каждую неделю ты открываешь для себя что-то новое, но при этом ты не изменяешь своим привычкам. Как правило, мы больше ориентируемся на будни. Так что в выходные вы можете приготовить то, что захотите Оливия Мэннер основатель Hello Chef

В среднем, планы питания стоят от 450 до 900 евро в месяц на человека с 20 полноценными меню на каждый день, наборы продуктов питания в размере от 250 до 350 евро на 20 ужинов, а среднемесячный продуктовый набор на одного в Дубае обходится в 200-300 евро.

Я понятия не имел, как готовить. Я знаю, как приготовить мясо и овощи в кастрюле с самого детства, но это было совсем другое. И это очень просто. В первый день я был немного растерян, я читал рецепт, забывал, возвращался и читал снова. Во второй раз я был уже похож на профессионала. Если бы мне пришлось пойти и купить все эти продукты, я бы все равно все сделал бы неправильно. В магазине может не оказаться всего, что нужно. И вкус был бы уже другим. А я бы просто не обратил на это внимание Кит О'Маллей-Фэррел пользователь доставки набора продуктов питания

Во время пандемии многие рестораны ввиду роста спроса стали использовать новые кроме привычных наборов продуктов питания. Популярность связана с доступностью сервиса и бесконтактными методами доставки.

Хотя некоторые эксперты скептически относятся к долгосрочной прибыльности. Нельзя отрицать популярность доставки еды в Дубае, ведь людьми движут стиль жизни, пищевые предпочтения и комфорт.