Доставка еды — тенденция года

Доставка еды — тенденция годаКомментарии
В новый год с более здоровым образом жизни: от физической активности до внимательного изучения того, что мы едим.
Дубай известен своими многочисленными международными и национальными ресторанами в таких красивых местах, как это. Но последняя тенденция – еда с доставкой на дом. В Дубае доставить вам домой могут от постиранного белья до латте. Комфорт по-прежнему превыше всего, даже если за него приходится платить.
Сектор продуктов питания и напитков ОАЭ оценивается почти в 11 млрд евро. Он включает в себя рестораны, гостиницы и службы доставки. 60% пользователей смартфонов в Дубае имеют приложение, связанное с продуктами питания, и половина из них активно им пользуются.
С ростом популярности потребителям предлагается широкий выбор сбалансированных макроэлементами свежеприготовленных блюд, которые доставляются к вашей входной двери ежедневно. Приложение о веганских продуктах питания Root'D запустили в ноябре и оно уже насчитывает более 100 пользователей.
Но есть ли какие-нибудь преимущества для здоровья в плане питания...
Еще одно популярное направление приложений – доставка наборов продуктов питания для самостоятельной готовки дома.
В среднем, планы питания стоят от 450 до 900 евро в месяц на человека с 20 полноценными меню на каждый день, наборы продуктов питания в размере от 250 до 350 евро на 20 ужинов, а среднемесячный продуктовый набор на одного в Дубае обходится в 200-300 евро.
Во время пандемии многие рестораны ввиду роста спроса стали использовать новые кроме привычных наборов продуктов питания. Популярность связана с доступностью сервиса и бесконтактными методами доставки.
Хотя некоторые эксперты скептически относятся к долгосрочной прибыльности. Нельзя отрицать популярность доставки еды в Дубае, ведь людьми движут стиль жизни, пищевые предпочтения и комфорт.