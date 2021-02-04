Венецианские корни карантина

Итальянский остров Лазаретто Нуово в Венецианской лагуне Адриатического моря. Именно здесь более 600 лет назад возникло слово "карантин" - из-за необходимости защитить граждан от первых волн бубонной чумы. Кроме того этот остров дал название существующему во многих языках мира слову "лазарет".

Джероламо Фаццини, президент археологического клуба Венеции: "Венеция была первой, кто принял систему изоляции, то есть использовала острова и особенности своей территории, образованной архипелагом из больших и малых островов, разбросанных по лагуне".

В 1400-х годах морской порт Венеции был центром мореплавания. Во времена эпидемии чумы иностранные корабли, товары и их экипажи, прибывающие с Востока, должны были стать на якорь и и провести определенное время в изоляции, прежде чем продолжить свое путешествие на материк. Им предоставляли жилье и место для хранения товаров. Многие моряки оставили надписи на стенах изоляторов, где они остановились.

Франческа Маланьини, профессор итальянской лингвистики Университета Перуджи: "Это замечательные надписи и рисунки кораблей, свидетельствующие о прибытии морских судов в Лазаретто. Когда корабли, венецианские галеры, прибывшие с Востока, приплывали в Венецию, их экипажи и товары оставались здесь примерно в течение 40 дней. Отсюда и пошло слово "карантин".

Напоминание о тех временах - знаменитый карнавальный персонаж Чумной доктор. Его особенностью стал защитный костюм с оригинальной "носатой маской", напоминающей клюв птицы. В феврале Венеция обычно заполнена тысячами туристов, наслаждающихся открытием карнавального сезона. Но в этом году праздника не будет.