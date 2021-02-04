Москва раскритиковала требование США наказать чиновников из-за Навального

Москва расценила американский "Законопроект 2021 года о привлечении РФ к ответственности за злонамеренную деятельность" в связи с делом Навального как попытку США оказать на Россию давление и вмешательство в юрисдикцию отечественного судопроизводства. Об этом, в частности, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отметила в среду в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE", что западные страны не нуждаются в фактах, чтобы вводить санкции в отношении России: "Повод находится сам собой. Им не нужно в принципе никакой фактуры, никаких данных. Если повода нет, они его придумают".

Ранее шесть сенаторов из Демократической и Республиканской партий внесли в конгресс США законопроект, в котором потребовали привлечь к отвественности лиц, причастных к отравлениям и преследованию людей в России по политическим мотивам. В первую очередь Крис Кунс, Марко Рубио, Бен Кардин, Митт Ромни, Крис Ван Холлен и Дик Дурбин настаивают на введении персональных санкций в отношении чиновников, так или иначе замешанных в "нарушении международного права", а именно - в применении химоружия в отношении Алексея Навального.

Сенаторы настаивают и на проведении расследования убийства Бориса Немцова в феврале 2015 года, а также подготовке доклада о "нажитом коррупционным путем состоянии Владимира Путина и лиц из его ближайшего окружения".

"У правительства Путина длинная и грязная история выбора убийств и покушений на убийство как средства, цель которого - заставить замолчать российских граждан дома и за границей, когда те привлекают внимание общественности к коррумпированности и злоупотреблениям режима", - отметил Кунс, потребовав, чтобы российские власти выпустили на свободу Навального и "прекратили свои репрессивые действия" в отношении участников последних манифестаций.

"Сильным лидерам не нужно сажать за решетку оппонентов, чтобы удержать власть", - заявил, в свою очередь, Ромни, выступая в поддержку "борющихся против коррупции и за свободу и правду россиян".

Сенаторы также настаивают на том, чтобы Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Германию отказаться от участия в проекте "Северный поток — 2".

После утверждения законопроекта у Администрации США будет 90 дней на то, чтобы представить конгрессменам сведения о бывших и действующих чиновниках и других лицах, причастных к отравлению Навального в августе 2020 года. На подготовку доклада по убийству Немцова у Белого дома 180 дней.