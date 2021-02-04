РФ и США продлили действие договора СНВ-3

Вашингтон и Москва завершили формальности, которые, как указывается, были необходимы, чтобы соглашение о продлении действия договора СНВ-3 (в американской дипломатической лексике этот документа называется New START Treaty) начало действовать.

Обе стороны определяют нынешний шаг как важный механизм стабильности и ядерного сдерживания.

Нед Прайс, представитель Государственного департамента США: "Продление действия договора СНВ-3 еще на пять лет позволяет нам иметь в наличии механизм, который ограничивает важные компоненты российской военной ядерной программы, строительство межконтинентальных баллистических ракет и тяжелых бомбардировщиков".

Представитель Госдепа также указал , что соглашение становится преградой бесконтрольной гонки ядерных вооружений.

Договор между Россией и США был подписан 11 лет назад.

В нем указывается, что оба государства сокращают свои стратегические наступательные вооружения, чтобы их суммарные количества не превышали 700 уже развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет, установленных на субмаринах, как и тяжелых бомбардировщиков.

Общее количество ядерных боезарядов не может превышать 1 550 единиц.

Договор сменил истёкший в декабре 2009 года СНВ-I, который, в свою очередь, был подписан Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем-старшим в Москве за несколько месяцев до распада СССР.