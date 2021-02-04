Международная федерация журналистов осудила Киев за блокировку телеканалов

Международная и Европейская федерации журналистов осудили отключение украинских телеканалов ZIK, NewsOne и «112» от эфира. В их заявлении это решение президента Владимира Зеленского названо «политически-мотивированным».

По словам генсека Международной федерации журналистов Антони Беланже, из-за запрета работу могут потерять сотни сотрудников СМИ, которые «не имеют никакого отношения к политическим взглядам владельцев этих изданий». Он призвал Киев отменить ограничения на деятельность телеканалов.

Ранее в защиту телеканалов ZIK, NewsOne и «112» выступил Национальный союз журналистов Украины.

Около 1300 журналистов и работников этих трёх телеканалов лишены доступа к аудитории и права на профессию при том, что нет ни одного решения суда, в котором говорилось бы, что кто-либо из телеведущих или журналистов обвиняется в деятельности, наносящей вред государству. Сергей Томиленко председатель Национального союза журналистов Украины

В администрации президента настаивают, что блокировка телеканалов необходима для защиты суверенитета страны. Эту позицию разъяснил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква:

«Эти телеканалы украинские только на бумаге. На самом деле это настоящие инструменты российской пропаганды против Украины. Такими были тенденции на этих телеканалах долгое время. Получив достаточно доказательство того, что они финансируются российскими силами, российскими властями, Совет национальной безопасности принял эти важные решения».

Отмечается, что санкции против телеканалов поддержали все члены СНБО, кроме спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. После этого блок «Оппозиционная платформа — За жизнь» объявил о начале процедуры импичмента, обвинив Владимира Зеленского в узурпации власти, цензуре и попрании демократии.