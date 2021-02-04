Сербия: полицейский рейд на стадионах

В Сербии полиция провела облаву на стадионах двух крупнейших футбольных клубов страны. Задержаны 17 человек по подозрению в причастности к преступным группировкам, занимавшимся торговлей наркотиками и замешанных в похищениях и убийствах. Министр внутренних дел Сербии заявил в связи с этим:

– Сербия – серьёзная страна, которая не допустит появления нового криминального клана, и я никогда не потерплю на её территории преступных группировок, считающих себя сильнее государства.

Среди задержанных – лидер группировки, которому прежде удавалось уходить от всех обвинений и оставаться на свободе, как утверждают местные СМИ – благодаря связям с видными политиками.