В московских изоляторах не хватает мест для оппозиционных активистов

Многочасовое ожидание в полицейских автобусах на морозе, переполненные камеры, побои, удушающие приёмы, отсутствие еды и ограниченный доступ в туалет… Арестованные в связи с уличными акциями в поддержку Алексея Навального в Москве жалуются на пытки и бесчеловечные условия содержания.

С конца января столичные суды санкционировали арест более 700 задержанных, — это данные «ОВД-Инфо». Оказалось, что такое количество людей изоляторы принять не готовы. Часть из них в итоге разместили к отделах полиции, а многих отправили в центр для мигрантов в деревне Сахарово в Новой Москве. Пока эти вопросы решались, арестованных держали в салонах полицейских автобусов, не приспособленных для длительного пребывания пассажиров.

Такие подробности рассказывали те, кто выходил после ареста из центра в деревне Сахарово. Архитектор Альмир Шаммасов рассказал, что провёл в автобусе для задержанных почти сутки:

«Если они врубают двигатель и печка работает, то просто невыносимо воняет бензином или соляркой. Если вырубают, у тебя пар изо рта идёт. И ты 20 часов в таком положении. Несколько человек стоят всё это время, потому что автобус рассчитан, может быть, на 15 сидячих мест, а грузят туда 20 плюс...»

Ситуацию с арестованными объясняют рекордным числом задержаний в ходе акций 23 и 31 января. Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович полагает, что в условиях нарастания протестной активности ситуация вряд ли улучшится:

«Видимо, это начало какого-то уже процесса, когда спецприёмники будут заполнены уже почти всё время, мне кажется. Мне кажется, люди будут продолжать выходить, а власти будут продолжать зверствовать».

В столичном управлении МВД заявили во вторник, что все арестованные за участие в акции 31 января размещены в изоляторах, обеспечены питьём и горячим питанием, но обещали провести проверку. Разобраться в ситуации с размещением арестованных в миграционном центре призвал Президентский совет по правам человека.

«Новая газета» и «Медиазона» отмечают, что в деревне Сахарово по прежнему стоит очередь автобусов с арестованными москвичами, а камеры центра для мигрантов переполнены — коек не хватает, люди спят, сидя на лавках. Сообщается, что в камере, рассчитанной на 8 человек, где сидит главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, минувшую ночь провели 28 арестованных.

У центра для мигрантов в деревне Сахарово тем временем собираются десятки родственников и друзей арестованных, — чтобы передать им средства гигиены и еду. Люди жалуются на плохую организацию приёма передач и очень длительное время ожидания в очереди.