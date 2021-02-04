Наводнение во Франции

На юго-западе Франции более ста человек вынуждены были покинуть свои дома из-за наводнения, вызванного штормом "Жюстин". Тяжелая ситуация сложилась в департаментах Ло-и-Гаронна и Жиронда. Городок Марманд и его окрестности практически полностью окружены водой. Уровень воды в реке Гаронна все еще находится на критической отметке. Всего от наводнения пострадали восемь департаментов региона.