Наводнение во Франции

На юго-западе Франции более ста человек вынуждены были покинуть свои дома из-за наводнения, вызванного штормом "Жюстин". Тяжелая ситуация сложилась в департаментах Ло-и-Гаронна и Жиронда. Городок Марманд и его окрестности практически полностью окружены водой. Уровень воды в реке Гаронна все еще находится на критической отметке. Всего от наводнения пострадали восемь департаментов региона.
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