Бельгия: 20 лет тюрьмы для иранского дипломата

К 20 годам тюрьмы приговорил суд бельгийского Антверпена иранского дипломата Ассадолу Ассади. Его признали виновным в попытке организовать теракт против сторонников иранской оппозиции во Франции в 2018 году. Еще трое обвиняемых по этому делу приговорены к срокам от 15 до 18 лет лишения свободы.

"Это образцовое, обширное и очень основательное судебное решение, - говорит адвокат оппозиционного Национального совета сопротивления Ирана Жорж-Анри Ботье. - Оно демонстрирует две вещи: первое - если у дипломата есть иммунитет при исполнении служебных обязанностей, то он не имеет иммунитета за свои преступные и террористические акты. И второе важное обстоятельство - это признание ответственности иранского государства".

В июле 2018 года бельгийская полиция сообщила, что предотвратила возможный теракт, который двое подданных королевства иранского происхождения планировали совершить 30 июня во Франции. По данным спецслужб, подозреваемые намеревались осуществить взрыв в районе Вильпент в пригороде Парижа на ежегодной конференции, организованной Национальным советом сопротивления Ирана, который состоит из диссидентских группировок.