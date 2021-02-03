Испания: шприцы для "экономной вакцинации"

В Испании вакцинация от коронавируса постепенно, но набирает обороты. В доме престарелых Сан Камило в Мадриде прививку получили 280 человек - больше, чем планировалось - во многом благодаря находчивости медработников. Одного флакона препарата Pfizer им хватает не на 5 доз, как рекомендовано производителем, а на 6. Всё дело в шприцах.

Лаура Стигманн, заведующая, дом престарелых Сан Камило:

"Мы получили партию шприцев, которые не годились. Шестую инъекцию с их помощью не сделаешь. Мы поступили, я считаю, верно, использовав наши собственные - инсулиновые - объёмом в 1 мл.

Но проблема - в их дефиците. Шприцы большего объёма,- а их в основном и применяют, - забор производят неэкономно. В ёмкости остаются микролитры вещества, которое сегодня на вес золота.

Анжела Эрнандес, замглавы "Союза врачей" (AMYTS): "Мы знали об этом ещё с декабря. Как нам сообщили в Управлении по охране общественного здоровья, шестая доза берется из 90% флаконов Pfizer. На вопрос, куда деваются остальные 10%, чёткого ответа нам не дали".

Хайме Веласкес, корреспондент Euronews: "Казалось бы, всего лишь шприц, но за счёт него можно сэкономить до 20% препарата! В условиях пандемии коронавируса доступ к этому медицинскому инструменту стало делом государственной важности. Тем более> что фармкомпании начинают взbмать отдельную плату за дополнительные дозы".

Ряд испанских министров посетили местную компанию, которая занимается производством медицинского оборудования.

Для регионов закупили 25 миллионов таких шприцев для вакцинации от коронавируса. Предприятия обещают доставить продукцию в установленные сроки.

Лурдес Лопес, гендиректор BD Spain & Portugal:

"Поставки осуществляются в этот самый момент. Мы распланировали этот процесс таким образом, чтобы шприцы прибывали в разные испанские регионы по мере поступления новых партий вакцины".

Увы, тысячи доз вакцины потеряны.

Каролина Дариас, министр здравоохранения Испании: "Компания Pfizer изменила технический паспорт (вакцины)... Несмотря на то, что они могли получить больше доз, поскольку в паспорте их указано пять, они подстроились под это число".

Власти Испании, похоже, усвоили урок. Мадрид участвует в программе ЕС по закупке больших партий шприцев нужного объема для массовой вакцинации.

Другого пути нет, так как страна получит от Pfizer на 8% меньше флаконов до конца февраля. Но используя инсулиновые шприцы, она может компенсировать нехватку, поставить на целых 10% прививок больше.