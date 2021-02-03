Starship Илона Маска взорвался при посадке во второй раз подряд

Запуск прототипа космического корабля Starship, разработанного компанией Илона Маска SpaceX, во второй раз подряд завершился неудачей.

Испытания проходили во вторник на полигоне в Техасе. Успешно стартовав, ракета с серийным номером 9 (SN9 ) поднялась на высоту около 10 километров.

Затем она должна была совершить плавную посадку. Но вместо этого начала резко снижаться и взорвалась при касании с землёй.

В SpaceX назвали запуск удачным, добавив, что нужно "немного поработать над посадкой".

Аналогичный инцидент произошёл на испытаниях предыдущего - восьмого - прототипа Starship в декабре прошлого года. Тогда корабль, предназначенный для полётов на Марс, также взорвался при приземлении.