"Спутник V": Европа проверяет российскую вакцину

Подтверждение эффективности российской вакцины "Спутник V" авторитетным медицинским журналом Lancet стало долгожданной новостью для многих стран, в том числе западных, которые относились к российскому препарату с недоверием.

На сегодняшний день 15 стран одобрили использование вакцины "Спутник V", но Россия надеется увеличить это число за счет открытия производственных мощностей за рубежом.

Из всех стран Евросоюза пока только Венгрия использует российскую вакцину, но несколько других стран, включая Францию, уже проявили свою заинтересованность.

Эммануэль Макрон, президент Франции

"Несколько недель назад я выступил с инициативой отправить научную миссию в Россию, чтобы обменяться опытом. Встречи были успешными. Мы видели ряд публикаций, которые указывают на высокую эффективность вакцины "Спутник V". Но мы не можем распространять ее во Франции, пока российский производитель не сделает запрос на получение разрешения на продажу. Это нормально. Это вопрос санитарной ответственности".

Европейское агентство лекарственных средств в настоящий момент оценивает безопасность российской вакцины, прежде чем дать ей "зеленый свет". Эксперты считают, что, возможно, Еврокомиссия будет настаивать на том, чтобы препарат производился на территории ЕС.

11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, разработанную Центром им. Гамалеи. Препарат подвергся критике за поспешность в разработке и недостаточную прозрачность результатов исследований.