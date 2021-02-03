Экономика России пострадала меньше других от пандемии

Российская экономика меньше других пострадала от последствий пандемии. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно изданию, в 2020 году Россия пережила меньший спад, чем большинство крупных экономик, по причине отказа правительства от введения повторного карантина во второй половине года.

Валовой внутренний продукт России сократился на 3,1% в прошлом году, что стало самым большим спадом с 2009 года, сообщила в понедельник Федеральная служба статистики России. Тем не менее сокращение оказалось мягче, чем ожидали экономисты, которые прогнозировали падение на 3,7% по результатам опроса Bloomberg. Министерство экономики прогнозировало снижение на 3,9%.

Как пишет Bloomberg, сокращение экономики России в 2020 году составит вдвое меньше аналогичного прогноза для экономики еврозоны, который предрекают в размере 7,3%. В конце декабря агентство по статистике пересмотрело показатели экономического роста за 2019 и 2018 годы, сославшись на обновленные данные за эти периоды, и еще не опубликовало данные за четвертый квартал прошлого года.

"Согласно результатам другого опроса Bloomberg, экономика, как ожидается, в этом году вырастет, однако экономисты предупреждают, что помешать может более медленное, чем планировалось, распространение вакцины от коронавируса", - отмечает агентство.

Россия намерена к середине года вакцинировать не менее 60% населения отечественной вакциной "Спутник V". К настоящему времени в Москве вакцинацию прошли 320 000 человек, что намного ниже, чем в других сопоставимых городах, как пишет издание.