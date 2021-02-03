Крупный пожар в Красноярске: есть жертвы

При пожара на складе автозапчастей в Красноярске погибли четыре человека, трое из них — пожарные. Эту информацию подтвердил мэр города Сергей Еремин в своем "Инстаграме". МЧС сообщило о локализации пожара.

"По предварительным данным, они попали под обрушение кровли и погибли", - сказал источник ТАСС. Он добавил, что кислородные баллоны рассчитаны максимум на 40 минут".

Возможной причиной гибели пожарных называют потерю ими ориентации в сильно задымленном строении.

Также следователи СК подтвердили гибель при пожаре сотрудника склада, на помощь которому отправилась бригада пожарных.

Ранее для спасения находящихся на горящем складе людей были сформированы пять звеньев газодымозащитной службы МЧС. Спустя некоторое время связь с первым звеном из трех человек была потеряна.

Как сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс, система тушения на горящем складе автозапчастей в Красноярске сработала, но не справилась из-за стремительного распространения огня.

Информация о пожаре в здании склада автозапчастей "Автотрейд" на улице Калинина поступила в 10:39 (06:39 мск). Изначально площадь возгорания составляла 800 кв. м, позже она выросла до 3,5 тыс. кв. м. Произошло обрушение кровли склада по всей площади. Столб черного дыма от пожара виден во многих частях города. Пожару присвоен третий (повышенный) номер сложности.