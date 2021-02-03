Италия: сформировать техническое правительство попытается экс-глава ЕЦБ

Экс-глава Европейского центрального банка Марио Драги согласился предпринять попытку сформировать техническое правительство Италии после того, как переговоры между политическими партиями не привели к созданию жизнеспособной правящей коалиции. После встречи с президентом Серджо Маттареллой Драги сказал, что начинает консультации. Он так же поблагодарил Маттареллу за оказанное ему доверие".

Марио Драги, экс-глава ЕЦБ: "Мы переживаем сложный момент: глубочайший кризис в области здравоохранения с его тяжелейшими последствиями для жизни людей, для экономики и общества. Осознание наличия чрезвычайной ситуации требует определенной реакции и поиска продуманных ответов. С надеждой на то, что они будут найдены и стремлением к выполнению этих задач, я откликнулся на просьбу президента Республики".

Привлечь Драги к формированию кабинета министров глава государства решил из-за кризиса в правящей коалиции, который привел к отставке премьера Джузеппе Конте. Коалиция состояла из "Движения пяти звезд", Демократической партии, и небольших партий "Свободные и равные" и "Живая Италия". После того, как последняя вышла из альянса, она утратила абсолютное большинство в сенате. Президент заявил, что в нынешних условиях пандемии проведение новых досрочных парламентских выборов невозможно.

Драги выразил надежду на то, что в парламенте его поддержат: "Я уверен, что единство родится из диалога с партиями, парламентскими группами, и общественными силами".

Джорджия Орланди, Euronews: "Сейчас для Марио Драги начинается, пожалуй, самый трудный этап. Бывшему главе ЕЦБ предстоит заручиться поддержкой политических сил. Однако пока не ясно, как все произойдет. В частности, "Движение пяти звезд", похоже, не в восторге от варианта формирования технического правительства. Что касается Демократической партии, она поддержит Драги, а вот среди правоцентристов единства нет".