Оппозиция в Раде инициирует импичмент президенту Владимиру Зеленскому

Оппозиция в Раде инициирует импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом заявил в среду с трибуны парламента сопредседатель партии ОПЗЖ Вадим Рабинович.

"Сегодня вы ударили в сердце демократии, в свободу слова, существование демократической независимой Украины под угрозой. В ближайшее время мы проведем чрезвычайный съезд партии, который определит наши дальнейшие шаги. Запомните, вы не закроете рот ни нашей партии, ни миллиону наших избирателей… Мы инициируем процедуру импичмента президенту Зеленскому, который поиздевался над избирателями и страной", - заявил Рабинович, озвучивая позицию партии в среду.

Ранее стало известно, что президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против трех оппозиционных телеканалов — "112. Украина", NewsOne и ZIK.

Всего под ограничительные меры попали восемь телекомпаний: "АРІАДНА ТВ", "НОВИЙ ФОРМАТ ТВ", "ТВ ВИБІР", "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "112-ТВ", "ЛІДЕР ТВ", "ПАРТНЕР ТВ" (все относятся к "112. Украина"), "НОВИНИ 24 ГОДИНИ" (NewsOne) и "Нові комунікації" (ZIK). Кроме того, санкции распространяются и на депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака, который владеет этими телекомпаниями.

Свое решение Владимир Зеленский назвал "трудным". Президент заверил, что поддерживает свободу слова, но выступает против "пропаганды, финансируемой страной-агрессором" на пути Украины к Евросоюзу и евроатлантической интеграции.

Фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" связана с именем экс-руководителя администрации главы государства при Леониде Кучме Виктора Медведчука.

Санкции вводятся на пять лет и предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, аннулирование или приостановление лицензий и другие меры. Помимо этого, компаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы. В то же время онлайн-вещание этих телеканалов продолжается на Youtube.