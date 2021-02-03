Названы претенденты на премию "Золотой глобус"

В США назвали претендентов на премию "Золотой глобус", учрежденную Голливудской ассоциацией иностранной прессы. Церемонию в режиме онлайн вели актрисы Сара Джессика Паркер и Тараджи Хенсон. Абсолютным лидером по числу номинаций (всего 25 категорий) стал американский сервис потокового видео Netflix.

В категории "Лучший драматический телесериал" на "Золотой глобус" претендует "Мандалорец", рассказывающий об истории воина-наемника, оберегающего жизнь существа с уникальными способностями, а также - сериалы "Корона", "Озарк", "Страна Лавкрафта" и "Рэтчед".

Многие критики называют "Корону" (шесть номинаций), одним из самых красивых в эстетическом плане шоу. Всего сериалы Netflix получили 22 номинации - и опережают ближайшего конкурента, Amazon Studios, с трехкратным отрывом.

В одной из главных категорий - "Лучший драматический фильм" - на награду рассчитывают картины "Отец" режиссера Флориана Зеллера с Энтони Хопкинсом в главной роли, "Земля кочевников" Хлои Чжао , а так же фильмы "Манк" Дэвида Финчера и "Девушка, подающая надежды" режиссера Эмиральды Феннел. Замыкает список в этой номинации "Суд над чикагской семеркой" - режиссер Аарон Соркин.

Больше всего номинаций получил "Манк" Дэвида Финчера. Лента повествует о сценаристе Германе Манкевиче, который в 1942 году разделил с Орсоном Уэллсом "Оскар" за сценарий к фильму "Гражданин Кейн".

Пять номинаций у "Суда над чикагской семеркой". Судебная драма рассказывается о группе протестующих против войны во Вьетнаме, которых обвинили в заговоре.

Сыгравшая в "Земле кочевников" Фрэнсис Макдорманд - претендентка на "Золотой Глобус" в номинации Лучшая женская роль. На Венецианском кинофестивале "Земля кочевников" получила "Золотого льва".

78-я церемония вручения премии "Золотой глобус" состоится 28 февраля.