Франция: бездомные и пандемия

В период пандемии французские власти призывают граждан по возможности оставаться дома и не выходить на улицу. Но как быть тем, у кого дома нет?

Жиль Белен уже три года живёт на улице, и доступные ему меры предосторожности весьма ограничены. В его распоряжении всего одна одноразовая защитная маска.

– Вам кто-то дал эту маску, или вы купили её?

– Сам купил, за 4,90 евро.

– Для чего вы её купили?

– Чтобы защититься от вируса!

– Вы боитесь этой болезни?

– Да, боюсь. Нужно быть очень осторожным.

По оценкам благотворительных организаций, во Франции 300 тысяч бездомных, и помощь этим людям не вошла в число первоочередных задач властей в период кризиса. Среди них не проводилось надлежащего тестирования, и неясно, будет ли для них выделена вакцина. Говорит Полин Луисон, медсестра:

– Нам ничего не известно о планах по вакцинированию бездомных. Полагаю, что ситуация будет такой же, как с тестами ПЦР и тестами на антитела. Будет очень сложно вакцинировать тех, кто оказался на улице.

Процесс будет сложным и, по-видимому, долгим. Между тем, речь идёт о крайне важном аспекте борьбы с пандемией. Из Парижа передаёт корреспондент Euronews Анелиз Борджес:

– Бездомные входят в число людей, наиболее пострадавших от коронавируса. В то время как средний уровень заражения среди парижан составляет около 12%, он уже достиг 40% среди тех, у кого нет здесь крыши над головой.

А экономический кризис, вызванный пандемией, может усугубить ситуацию. Около миллиона французов оказались за чертой бедности, и многие из них, как предупреждают неправительственные организации, могут пополнить число бездомных. Об этом говорит Кристоф Робер из Фонда аббата Пьера:

–Кризис подобен бомбе замедленного действия для всех, у кого падают доходы, кому становится нечем платить за жильё, кто со временем рискует быть изгнанным из своего дома. Сейчас восемь миллионов человек обращаются в благотворительные фонды за продовольствием. Эти люди не в состоянии удовлетворить свои самые основные потребности. Так что ситуация чрезвычайно опасная.

Разразившийся кризис во всём мире высветил социальное неравенство и заметно обострил его. Это может, в свою очередь, привести к последствиям ещё более страшным, чем нынешняя пандемия.

– С каждым днём дела идут всё хуже, у людей паника, – говорит Жиль Белен. – Они даже больше не хотят разговаривать. Они так напуганы, что не разговаривают с нами. Вот, что страшно.

– Страшнее, чем сама болезнь?

– Вот именно.