"Спутник V" в ЕС: быть или не быть?

Ситуация с пандемией во Франции и то, как организована кампания вакцинации, вызвали недовольство парламентариев.

Во вторник в Национальном Собрании в рамках "Правительственного часа" на претензии и вопросы отвечали глава минздрава страны Оливье Веран и премьер-министр Жан Кастекс.

Они приводили цифры, сроки и даты. В частности, они сообщили, что масштабы вакцинации расширяются в соответствии с утвержденным графиком, несмотря на недопоставки медикамента.

Вечером после совещания, которое было посвящено развертыванию производства вакцин на территории Франции, заявление для прессы сделал президент.

Макрон, в частности, сообщил, что "несколько недель назад отправил в Россию экспертов для работы со специалистами, создавшими "Спутник V".

В среду Оливье Веран заявил, что никаких преград, если и когда российскую вакцину одобрит европейский регулятор, для ее применения во Франции не будет.

В том же духе высказалась и канцлер Ангела Меркель: "Я разговаривала с российскими президентом Путиным. В ЕС мы приветствуем любую вакцину, если ее применение будет одобрено Европейским агентством лекарственных препаратов".

В Британии, раньше всех в Европе начавшей вакцинацию, ситуация с пандемией остается напряженной.

Власти говорят, что существует озабоченность, касающаяся новых штаммов и их распространения.

Иммунологи утверждают, что даже при возможном снижении барьера эффективности используемые для прививок препараты в любом случае помогают защититься от дальнейшего распространения инфекции.

В Нидерландах продолжает действовать жесткий локдаун, и, несмотря на протесты, власти говорят, что ограничения сняты в ближайшее время не будут.

В качестве возможной даты постепенного выхода королевства из карантина названо 2-ое марта.