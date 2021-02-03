Переворот в Мьянме: аресты и протесты

Госсоветнику и фактическому руководителю Мьянмы Аун Сан Су Чжи предъявлены обвинения в незаконном ввозе раций. Полиция провела обыски и сообщила, что устройства были ввезены в страну нелегально и использовались без специальных разрешений. Пока ведется расследование, госсоветник на две недели останется под домашним арестом.

В Мьянме было объявлено чрезвычайное положение после того, как 1 февраля военные взяли страну под свой контроль. Они заявили о фальсификации результатов парламентских выборов в ноябре. Тогда, по официальным данным, с большим отрывом победила правившая партия во главе с Аун Сан Су Чжи.

Многие жители страны не поддерживают переворот. Медицинские работники в знак протеста носят красные ленточки, а остальные люди выходят на улицы с кастрюлями и сковородками, чтобы шумом выразить свое несогласие.

Нве Нве Тун, протестующая

"Мы присоединились к стуку сковородками прошлой ночью. Мы сделали это, потому что это все, что мы можем сейчас сделать. Я рада, что вышла на улицу и, в то же время, хочу, чтобы международное сообщество знало об этой ситуации. Мы не можем дать отпор военным. Наши силы неравны".

Международное сообщество заявляет, что глубоко обеспокоено арестами. Ранее европейские лидеры осудили происходящее в стране, а теперь и тысячи протестующих собрались в Японии, призывая свое правительство принять меры в связи с переворотом в Мьянме.