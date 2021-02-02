Начать новую жизнь: возвращение из "халифата"

Начать новую жизнь после шести лет в "халифате". Власти Украины на Новый год вывезли из Сирии двух женщин с детьми — семьи сторонников ИГ. Операция оказалась сложным мероприятием, в том числе из-за юридических вопросов. Из пятерых детей крымской татарки Алиме Аббасовой трое родились уже в Сирии, и никаких документов у них никогда не было.

Женщина рассказывает, что как и многие, она плохо себе представляла, куда едет, отправляясь вслед за мужем:

"Я не хотела оставаться без мужа. У меня было двое детей на тот момент. И подумала — поеду, посмотрю, как и что, если понравится... И когда мы туда попали, то было сплошное разочарование. Мы начали искать дорогу назад — но дороги были уже все закрыты".

По словам Алиме, за четыре года жизни в "халифате" её муж, работавший сапожником, ни разу не брал в руки оружия. Однако у курдов, отбивших регион у исламистов, было иное мнение. В 2019-м они разделили семью, отправив мужчину в тюрьму за участие в боевых действиях.

Организаторы операции утверждают, что боевиков из Сирии возвращать не собираются.

Рефат Чубаров, председатель Меджлиса крымскотатарского народа:

"Мы не занимаемся мужчинами, которые по собственной воле оказались на территории Сирии. В нынешней ситуации мы вывозим, спасаем женщин и их детей".

Лагерь, в котором Алиме с детьми обитала последние два года, оказался даже хуже, чем жизнь при радикальных исламистах. В рассчитанном на 11 тысяч человек комплексе живут около 70 тысяч. И далеко не все из радикалов смирились с поражением ИГ.

Алиме Аббасова:

"Очень жалею, конечно. Все ошибаются. Но что было, то прошло, слава богу, и я надеюсь только на хорошее. Я хочу заняться своими детьми, воспитывать их — у меня пятеро. Хочу к каждому отдельный подход, потому что они очень много пропустили в учёбе".

По данным украинских СМИ, в Сирии остаются до 30 украинок с детьми, из них по меньшей мере 10 обратились к Киеву с просьбой вернуть их домой.