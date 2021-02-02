Ветеран, волонтёр и герой: не стало британца Тома Мура

В Великобритании на сто первом году жизни от последствий COVID-19 скончался ветеран Второй мировой войны сэр Том Мур.

Мужчина приобрел мировую известность после того, как на фоне пандемии, объявил сбор пожертвований на нужды британской Национальной системы здравоохранения. Для привлечения средств он обходил на ходунках свой небольшой сад в округе Марстон-Мортейн в английском графстве Бедфордшир. Мур намеревался совершить 100 кругов, но не остановился и обошел сад 200 раз. Благодаря Муру было собрано почти 33 миллиона фунтов стерлингов.

Столетний юбилей Мур отпразновал в апреле. В день рождения ему присвоили почетный титул полковника, а британские военно-воздушные силы поздравили его пролетом самолетов над его домом. В июле королева Елизавета II произвела Тома Мура в рыцари.