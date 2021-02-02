Испания поднимает женский малый бизнес

В Мадриде ассоциация поддерживает женщин из сельской местности в разработке их проектов. В основном это малые предприятия, которые во многих случаях связаны с ремеслами. Это способ предотвратить депопуляцию этих регионов.

Элена нашла способ монетизировать свое хобби. Она оставила работу, чтобы воспитывать детей и занялась изготовлением игрушек из дерева. Ее вдохновило участие в мастерской "Энрайсадас", организованной для двадцати женщин в горном предместье Мадрида.

Это помогло мне придать форму моим собственным проектам, увидеть все плюсы и минусы того, что я делаю, всего того, о чем я раньше не думала. Раньше я витала в облаках. Я ничего не знала о маркетинге, финансовой отчетности, расходах... Элена Аргуйо ремесленница

Кармеле занимается бижутерией, она также приняла участие в курсе. Благодаря ему она создала ассоциацию рукодельниц, сделав акцент на командную работу и сотрудничество.

Мы пришли с нашими скромными идеями, а вышли с понимаем того, что можем сделать больше совместными усилиями, быть более активными и заметными Кармеле Ангуло ремесленница

Но пандемия, как и везде, внесла свои коррективы - развитие ассоциации было приостановлено.

Этот семинар способствует продвижению устойчивых проектов. Он также позволяет женщинам наладить связь с малыми предприятиями для улучшения их навыков и возможностей для бизнеса"

В городе Фреснедильяс-де-ла-Олива нет крупных компаний и промышленных предприятий, поэтому запуск такого малого бизнеса, как их, идет на пользу местной экономике.

Это огромный плюс для города. У нас нет причины уезжать и это помогает нам продолжать расти, не затрагивая то наследие, которое у нас есть, а именно контакт с природой Андрес Рапапорт советник мэрии Фреснедильяс-де-ла-Олива

Уже готовится второй курс мастерской "Энрайсадас". С 2015 года организация Tangente поддерживает предпринимательниц и в сельской местности.

Мы не ищем успеха, как это понимает общество. Для нас успех проекта - это то, что женщина зарабатывает на жизнь достойно, занимаясь любимым делом. И что она может сочетать свои будни, что очень важно, со своей работой Лурдес Хименес начальник по коммуникациям Tangente

В этом году впервые курс может пройти любой желающий по всей стране благодаря онлайн-версии семинара.