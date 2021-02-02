Испания поднимает женский малый бизнес

Испания поднимает женский малый бизнесКомментарии
В Мадриде ассоциация поддерживает женщин из сельской местности в разработке их проектов. В основном это малые предприятия, которые во многих случаях связаны с ремеслами. Это способ предотвратить депопуляцию этих регионов.
Элена нашла способ монетизировать свое хобби. Она оставила работу, чтобы воспитывать детей и занялась изготовлением игрушек из дерева. Ее вдохновило участие в мастерской "Энрайсадас", организованной для двадцати женщин в горном предместье Мадрида.
Кармеле занимается бижутерией, она также приняла участие в курсе. Благодаря ему она создала ассоциацию рукодельниц, сделав акцент на командную работу и сотрудничество.
Но пандемия, как и везде, внесла свои коррективы - развитие ассоциации было приостановлено.
Этот семинар способствует продвижению устойчивых проектов. Он также позволяет женщинам наладить связь с малыми предприятиями для улучшения их навыков и возможностей для бизнеса"
В городе Фреснедильяс-де-ла-Олива нет крупных компаний и промышленных предприятий, поэтому запуск такого малого бизнеса, как их, идет на пользу местной экономике.
Уже готовится второй курс мастерской "Энрайсадас". С 2015 года организация Tangente поддерживает предпринимательниц и в сельской местности.
В этом году впервые курс может пройти любой желающий по всей стране благодаря онлайн-версии семинара.