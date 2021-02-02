Мотошоу как средство развлечения

В столице Венесуэлы группа мотоциклистов развлекает жителей небогатых районов трюками на своих байках. Организатор, Педро Алдана, по прозвищу "Сумасшедший Педро", считает, что в условиях экономического кризиса и карантина венесуэльцы отчаянно соскучились по зрелищам.
Педро обучает единомышленников не только трюкам, но и обслуживанию и ремонту мотоциклов.
Полиция рассматривает занятия Педро и его друзей не как шоу или , но как нарушение общественного порядка. Поэтому байкеры стараются не попадаться на глаза стражам порядка.
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