Мотошоу как средство развлечения

В столице Венесуэлы группа мотоциклистов развлекает жителей небогатых районов трюками на своих байках. Организатор, Педро Алдана, по прозвищу "Сумасшедший Педро", считает, что в условиях экономического кризиса и карантина венесуэльцы отчаянно соскучились по зрелищам.

Педро обучает единомышленников не только трюкам, но и обслуживанию и ремонту мотоциклов.

Полиция рассматривает занятия Педро и его друзей не как шоу или , но как нарушение общественного порядка. Поэтому байкеры стараются не попадаться на глаза стражам порядка.