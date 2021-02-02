Реальный срок для Навального: защита обжалует решение суда

Симоновский суд Москвы удовлетворил требование ФСИН и заменил российскому оппозиционеру Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" в три споловиной года на реальный. Время, проведенное политиком под домашним арестом, суд зачел в срок заключения по формуле "один к одному". Страны Запада призвали освободить Навального. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала им, не вмешиваться в дела РФ и заняться собственными проблемами. Решение пока не вступило в силу, у сторон есть десять дней на обжалование.

Ольга Михайлова, адвокат Навального: "Мы подаем апелляционную жалобу и сообщаем комитету министров Совета Европы, который занимается исполнением и отслеживанием решений Европейского суда о том, что вынесенное им решение не исполнено РФ".

Выступая в суде, Навальный снова обвинил российские власти в том, что они хотят запугать людей:

"Главное в этом процессе - не то, чем он закончится для меня, посадят меня или не посадят. Посадить, в общем-то, меня несложно по этому или другому делу. Главное, для чего это происходит, чтобы запугать большое количество людей. Это же так и работает: одного сажаем, чтобы испугать миллионы".

Суд согласился с доводами ФСИН о том, что Навальный не исполнял обязанности, возложенные на него в связи с условным наказанием: не отмечался в срок в уголовно-исполнительной инспекции.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией был задержан 17 января по возвращении в Москву из Берлина, где лечился после отравления. В покушении на убийство Навальный обвиняет Кремль. Власти это отрицают.

По данным "ОВД-Инфо", в день заседания суда сотни сторонников Навального были задержаны в Москве, Санкт-Петербурге, Омске и Ижевске.

Страны Запада незамедлительно отреагировали на суд по Навальному. В Совете Европы заявили, что решение противоречит обязательствам России в области прав человека.

На официальной странице в Twitter президента Франции Эммануэля Макрона появилась запись как на французском, так и на русском языке.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель, сказал, что не признает решение суда.

Госсекретарь США в своем "твиттере" выразил обеспокоенность действиями российских властей в отношении Навального.

В минувшее воскресенье в российских городах прошли массовые акции в поддержку Навального. В ходе протестов были задержаны свыше пяти тысяч человек.

Галина Полонская, Euronews:

"С призывом освободить Алексея Навального выступили США, Великобритания, и Германия. Общую позицию Европейского Союза по Навальному на этой неделе представит глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Однако пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заяваил, что Москва не будет прислушиваться к менторским заявлениям из-за рубежа по Алексею Навальному, подчеркнув, что этот процесс - исключительно внутренне дело России".